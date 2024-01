Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

28. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die oft attackierte Region Charkiw im Nordosten der Ukraine meldet russische Angriffe. Bild: Bild: dpa

Russland hat die Ukraine wieder mit Raketen- und Drohnenangriffen überzogen. Luftalarm herrschte am späten Abend in vielen Regionen im östlichen und zentralen Teil des Landes, darunter auch in der Hauptstadt Kiew.