Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

19. Mai 2023 | Quelle: dpa

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, trifft beim 32. Gipfel der Arabischen Liga in Jeddah ein. Bild: Bild: dpa

Schärfere Sanktionen gegen Russland, Diskussionen über neue Waffenhilfe und Reisediplomatie: An diesem Wochenende werden die Weichen für eine noch größere Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg gestellt. Nach Reisen quer durch Europa sprach Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag auf dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Saudi-Arabien Klartext. Anschließend will er beim Gipfel der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) in Japan für mehr Hilfe werben.