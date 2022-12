Russische Invasion London: Russische Kräfte fassen Fuß in Bachmut

21. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten feuern mit einer Kanonenhaubitze auf russische Stellungen. Bild: Bild: dpa

Russische Kräfte sind nach britischer Einschätzung in die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut in der Ostukraine eingedrungen. „Die russische Infanterie hat jetzt wahrscheinlich in den östlichen Industriegebieten der Stadt Fuß gefasst und ist zeitweise in die Wohnviertel der Stadt vorgedrungen”, teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. „Straßenkämpfe dauern an.” Bei den russischen Truppen handele es sich um reguläres Militär als auch um Söldner der Gruppe Wagner.