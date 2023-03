Russische Invasion London: Russland setzt in Ukraine jahrzehntealte Panzer ein

06. März 2023 | Quelle: dpa

Beschädigte russische Panzer auf einem Feld bei Wuhledar. Bild: Bild: dpa

Wegen Materialmangel ersetzt Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung zerstörte Fahrzeuge durch jahrzehntealte Modelle. Zuletzt seien sogar Transportpanzer des sowjetischen Typs BTR-50 in der Ukraine eingesetzt worden, die seit 1954 hergestellt wurden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.