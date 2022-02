Russische Invasion Luftalarm in Kiew – Scholz: „Lage ist sehr ernst“

In fast allen größen Städten sind Explosionen vernommen worden und in Kiew wurde der Luftalarm ausgelöst. Die Menschen fliehen aus den Städten auf das Land oder in die Nachbarländer. Der ukrainische Grenzschutz meldete am Mittag, dass russische Truppen in den nördlichen Teil der Hauptstadtregion Kiew vorgedrungen sind, die Bürger sollen sich in Luftschutzbunker begeben. Den Angaben zufolge griffen die russischen Streitkräfte ukrainische Stellungen mit Raketen an. Bei einem Raketenangriff auf die Region des ukrainischen Schwarzmeer-Hafens Odessa hat es den örtlichen Behörden zufolge mindestens 18 Tote gegeben. In der Stadt Browary bei Kiew starben laut dem dortigen Bürgermeister mindestens sechs Menschen. In Kiew kamen bei einem Absturz eines ukrainischen Militärflugzeugs fünf Personen ums Leben.