Russische Invasion Russland: USA bringen Menschheit neuem Weltkrieg näher

08. Juli 2023 | Quelle: dpa

Anatoli Antonow, russischer Botschafter in den USA. Bild: Bild: dpa

Russland hat die von den USA angekündigte Lieferung von Streumunition an die Ukraine als weitere Eskalation im Krieg bezeichnet. „Washington erhöht seinen Einsatz in dem Konflikt weiter”, sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, nach Angaben des Außenministeriums in Moskau.