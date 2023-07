Russische Invasion Schwarzmeer-Getreideabkommen offiziell ausgelaufen

17. Juli 2023 | Quelle: dpa

Frachtschiffe warten auf die Durchfahrt durch die Bosporusstraße. Bild: Bild: dpa

Das von UN und Türkei vermittelte Abkommen mit Russland zur Verschiffung ukrainischen Getreides übers Schwarze Meer ist am Montag um 23.00 Uhr MESZ offiziell ausgelaufen. Russland hatte die Vereinbarung am Montag aufgekündigt. Von einer Verlängerung war am späten Abend nichts bekannt.