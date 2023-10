Russische Invasion Selenskyj bedankt sich für Waffenlieferung

In der vom Krieg durch zahlreiche Drohnen- und Raketenangriffe stark zerstörten Hafenstadt Odessa traf sich am Donnerstag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte. Selenskyj bedankte sich für die Waffenlieferung der Niederlande in Form von Flugabwehrsystemen und der erwarteten Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen. Rutte betonte, dass die Ukraine trotz des blutig eskalierten Konflikts in Israel weiterhin Unterstützung und Aufmerksamkeit vom Westen erhalte.