Russische Invasion Selenskyj deutet mögliche politische Lösung um die Krim an

28. August 2023 | Quelle: dpa

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht bei einer Feier zum Unabhängigkeitstag. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine Verhandlungslösung für die seit 2014 von Russland annektierte Krim für möglich. „Wenn wir an den Verwaltungsgrenzen der Krim sind, denke ich, kann man politisch die Demilitarisierung Russlands auf dem Gebiet der Halbinsel erzwingen”, sagte er in einem Interview am Sonntag, das am Montagmorgen von mehreren ukrainischen Medien aufgegriffen wurde. In der Vergangenheit hatte Kiew mehrfach seine Entschlossenheit betont, die Krim militärisch zurückzuerobern.