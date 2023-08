Russische Invasion Selenskyj zu Frontbesuch im südukrainischen Saporischschja

16. August 2023 | Quelle: dpa

Präsident Wolodymyr Selenskyj (2.v.r) spricht während seines Besuchs an der Front in Soledar mit Soldaten. Bild: Bild: dpa

Kurz nach seiner Reise in das ostukrainische Donezker Gebiet hat Präsident Wolodymyr Selenskyj auch frontnahe Positionen im südostukrainischen Gebiet Saporischschja besucht. „Ich danke Ihnen für den Dienst, danke dafür, dass Sie die Ukraine an diesem wichtigen südlichen Abschnitt verteidigen”, sagte der Staatschef in einem Feldlazarett gemäß einer Mitteilung.