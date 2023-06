Russische Invasion Tote bei Raketeneinschlag in Wohnhaus in Südostukraine

13. Juni 2023 | Quelle: dpa

Feuerwehrleute löschen ein Feuer, nachdem Raketen in ein mehrstöckiges Wohnhaus eingeschlagen sind. Bild: Bild: dpa

Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine ist offiziellen Angaben zufolge unter anderem ein fünfstöckiges Wohnhaus in der südöstlichen Großstadt Krywyj Rih getroffen worden. Mindestens sechs Menschen seien getötet worden, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Olexander Wilkul, am Dienstag auf Telegram mit. In den Trümmern werde weiter nach verschütteten Bewohnern gesucht. Dem Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, zufolge wurden mindestens 25 Menschen verletzt.