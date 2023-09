Russische Invasion Ukraine: Angaben zum Angriff auf Kostjantyniwka korrigiert

07. September 2023 | Quelle: dpa

Nach dem Beschuss eines Marktplatzes in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka löschen Rettungskräfte ein Feuer. Bild: Bild: dpa

Beim russischen Angriff auf einen Markt in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka am Mittwoch hat es laut Behörden doch weniger Todesopfer gegeben als zuerst berichtet. „Nach offiziellen Angaben gibt es derzeit 16 Tote und 33 Verwundete”, sagte die Sprecherin der Polizei, Olexandra Hawrylko, ukrainischen Medien. Am Vortag war noch von 17 Toten die Rede.