Beim Kampfeinsatz ist der Verschleiß wegen der hohen Schussfolge erheblich, wie Experten am Beispiel der Panzerhaubitze 2000 festgestellt haben. Die Waffensysteme werden demnach an der Grenze der Belastungsfähigkeit eingesetzt „und darüber hinaus”. Ein technischer Wartungsdienst wie in Friedenszeiten könne unter den Intensität des Gefechts nicht eingehalten werden.