Russische Invasion Weitere Tote nach Raketenangriff auf Saporischschja gefunden

03. März 2023 | Quelle: dpa

Feuerwehrleute des ukrainischen Katastrophenschutzes inspizieren ein beschädigtes Haus nach einem russischen Raketenanschlag. Bild: Bild: dpa

Nach einem russischen Raketentreffer auf ein Wohnhaus in der südukrainischen Stadt Saporischschja sind bis Freitagmorgen zwei weitere Tote geborgen worden. Das teilte der ukrainische Zivilschutz mit. Damit stieg die Zahl der Toten nach dem Angriff vom Donnerstag auf mindestens vier. Acht Menschen in dem mehrstöckigen Gebäude wurden verletzt. Weiterhin wurden mehrere Bewohner vermisst. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte in seiner abendlichen Videoansprache vom Donnerstag Vergeltung an.