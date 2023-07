Russische Privatarmee „Russland gab uns Wagner, der Rest geht uns nichts an“

Der 62-Jährige hat zwar sich und seinen Wagner-Leuten eine Auszeit zur Erholung bis Anfang August verordnet. Aber schon unmittelbar nach dem Aufstand sagte auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow, dass Moskau seine Interessen in Afrika nicht aufgeben werde. Während in Syrien nach Analysen von Dossier.Center Russlands Verteidigungsministerium die Kontrolle komplett übernehmen dürfte, soll Prigoschin die Geschäfte des Kreml in Afrika weiter steuern.



„Die Militärpräsenz in den afrikanischen Staaten bleibt im geopolitischen Interesse des Kreml“, heißt es bei Dossier.Center. Prigoschin könne so am Ende als Sieger dastehen, der nicht nur sein Leben, sondern auch den harten Kern seiner Söldner gerettet habe. „Die von ihm gegründete Marke Wagner wird vorerst weiterleben.“