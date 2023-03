Russische Raketenangriffe Wieder externe Stromzufuhr für AKW Saporischschja

09. März 2023 | Quelle: dpa

Das von russischen Truppen besetzte AKW Saporischschja wird kaut Enerhoatom derzeit über Dieselgeneratoren notversorgt. Bild: Bild: dpa

In der Südukraine ist die externe Stromversorgung des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja wieder hergestellt worden. Damit könne das Kraftwerk wieder Strom aus dem ukrainischen Netz beziehen, teilte der staatliche Energieversorger Ukrenerho am Donnerstag in sozialen Netzwerken mit. Die Unterbrechung der Stromzufuhr durch russische Raketenschläge habe zuvor dazu geführt, dass die Pumpen für das Kühlsystem der heruntergefahrenen Reaktoren mit Dieselgeneratoren betrieben werden mussten. Die russischen Besatzungsbehörden hatten wiederum Kiew eine gezielte Abtrennung vorgeworfen.