Russische Wirtschaft „Die Ausrüstung wird vom Staat gekauft und sofort auf dem Schlachtfeld zerstört“

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem rund eintägigen Aufstand von Wagner-Chef Prigoschin. Wie haben Sie die Situation aus der Hauptstadt beobachtet?

Ich habe mich in das Jahr 1991 zu dem Augustputsch in Moskau zurückversetzt gefühlt. Damals war meine Tochter ein Jahr alt, jetzt ist sie 33 und es passiert nahezu dasselbe nochmal. Wir sind solche Situationen gewohnt und haben so etwas in der Art erwartet. Trotzdem haben einige Menschen am Wochenende aus Angst versucht, Waffen zu kaufen oder das Land zu verlassen.