Russische Wirtschaft „Die Russinnen und Russen konsumieren, als wären es ihre letzten Tage“

Der zweite Faktor ist, dass durch den Krieg viele Menschen im militärisch-industriellen Komplex arbeiten, also in unproduktiven Industrien und Wirtschaftszweigen. Viele Männer werden eingezogen und dienen in der Armee. Technisch gesehen sind sie also beschäftigt, produzieren aber keinen zusätzlichen wirtschaftlichen Wert. Die Migrationsströme dürfen auch nicht außer Acht gelassen werden: Hunderttausende Fachkräfte sind nach Beginn des Angriffskriegs abgewandert, haben ihre Geschäfte in Russland beendet und ihre Wohnungen verkauft. Wobei geschätzt wird, dass 10 bis 15 Prozent wieder zurückgekehrt sind, vor allem weil es für viele schwer war, im Westen oder in postsowjetischen Ländern Fuß zu fassen.