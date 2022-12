Russische Wirtschaft Die russische Pipeline führt ins Nirgendwo

Der Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar hat ein kleines Zeitfenster für eine grüne und sozial-ökonomische Modernisierung in Russland geschlossen. Russland war und ist ein fossiles Imperium. Das Geschäftsmodell des viertgrößten Klimagas-Emittenten ist stark von der Förderung und dem Export von Öl, Gas und Kohle abhängig. Ab 2019 – bis Putin beschloss, die Ukraine anzugreifen – gab es jedoch einige positive Entwicklungen in Bezug auf Umwelt- und Klimapolitik in Russland.