Russische Wirtschaft Die russische Pipeline führt ins Nirgendwo

Zwar sind, in Folge des russischen Gasexportstopps in den Westen, die Weltmarktpreise für Öl und Gas in die Höhe geschossen und ließen die russischen Einnahmen entsprechend steigen. Dennoch sagen Experten einen starken Rückgang der russischen Einnahmen aus dem Export fossiler Brennstoffe voraus, nicht nur durch den Verlust wichtiger europäischer Märkte, sondern auch durch die Umlenkung der Lieferketten auf den relativ gesehen weniger lukrativen südostasiatischen Markt. Zudem wird es Jahre dauern, neue Pipelines in den Osten zu bauen.