Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

04. September 2023 | Quelle: dpa

Der ukrainische Präsident Selenskyj wechselt seinen Verteidigungsminister Olexij Resnikow aus. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt seinen Verteidigungsminister und will mitten in der Gegenoffensive nun den jungen Politiker Rustem Umerow in dem Amt sehen. Er werde dem Parlament den 41 Jahre alten Chef des staatlichen Vermögensfonds als Nachfolger des geschassten Olexij Resnikow vorschlagen, teilte Selenskyj gestern in seiner abendlichen Videobotschaft mit. Resnikows Abgang war seit Längerem erwartet worden.