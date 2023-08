Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

27. August 2023 | Quelle: dpa

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. Bild: Bild: dpa

Kiew (dpa) – Bei einem Zusammenstoß zweier Flugzeuge sind in der Ukraine offiziellen Angaben zufolge drei Piloten ums Leben gekommen. Im Gebiet Schytomyr kollidierten zwei Trainingsflugzeuge des Typs L-39 in der Luft miteinander. Der Unfall selbst ereignete sich bereits am Freitagabend, wurde aber erst am Folgetag bekannt. Unter den Opfern ist demnach auch der unter seinem Pseudonym „Juice” bekannte Pilot Andrij Pilschtschykow.