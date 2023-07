Russischer Angriffskrieg 500 Tage Krieg: Mehr als 9000 Todesopfer unter Zivilisten

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein durch Beschuss völlig zerstörtes Gebäude in der ukrainischen Stadt Isjum. Bild: Bild: dpa

Die UN-Menschenrechtsexperten in der Ukraine haben die hohe Zahl ziviler Opfer beklagt. 500 Tage des russischen Kriegs gegen das Nachbarland seien ein düsterer Meilenstein, teilte die Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine am Freitag mit.