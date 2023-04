Russischer Angriffskrieg „Du bist doch ein Mann!”: Moskau wirbt Kämpfer für Krieg

20. April 2023 | Quelle: dpa

Werbeplakat für die «Vaterlandsverteidigung» in St. Petersburg (Archivbild). Nun wirbt Russlands Verteidigungsministerium mit einem Action-Video um Freiwillige. Bild: Bild: dpa

Angesichts schwerer Verluste bei seinem Krieg gegen die Ukraine wirbt Russlands Verteidigungsministerium nun mit einem aufwendig produzierten Video um Kämpfer für die Gefechte im Nachbarland. Zu sehen sind auf dem Clip im Stil eines Actionfilms ein Wachmann in einem Supermarkt, ein Trainer im Fitnessstudio und ein Taxifahrer, die sich in Soldaten in Uniform verwandeln. Mit dem Video wird direkt hinterfragt, ob die Männer an der richtigen Stelle ihrem Land dienen.