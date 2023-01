Russischer Angriffskrieg Habeck sagt der Ukraine weitere Waffenlieferungen zu

05. Januar 2023 | Quelle: dpa

Will sich mit Paris und Washington über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine abstimmen: Robert Habeck. Bild: Bild: dpa

Nach der französischen Zusage schwer bewaffneter Spähpanzer für die Ukraine hat auch Deutschland der Regierung in Kiew weitere Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. „Wir werden nicht aufhören, Waffen an die Ukraine zu liefern”, sagte Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) auf einer Wirtschaftskonferenz in Oslo.