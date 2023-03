Russischer Angriffskrieg Kämpfe wie im Ersten Weltkrieg in der Ukraine - EU besorgt

02. März 2023 | Quelle: dpa

Die Stadt Bachmut ist derzeit besonders schwer umkämpft. Bild: Bild: dpa

In der EU wachsen wegen der jüngsten Entwicklungen an der Front in der Ukraine die Sorgen. Das Kriegsgeschehen erinnere an die Grabenkämpfe im Ersten Weltkrieg, und die ukrainischen Streitkräfte seien den Angreifern aus Russland derzeit in einigen Schlüsselbereichen zahlenmäßig stark unterlegen, sagte ein ranghoher EU-Beamter heute in Brüssel.