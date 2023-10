Russischer Angriffskrieg Kiew meldet Abwehr schwerer Angriffe bei Awdijiwka

11. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Ein ukrainischer Soldat im Einsatz in der Nähe der umkämpften Stadt Awdijiwka. Bild: Bild: dpa

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben neue schwere russische Angriffe auf die bereits seit Monaten umkämpfte Stadt Awdijiwka im östlichen Gebiet Donezk abgewehrt. Russlands Militär sei mit einer Stärke von bis zu drei Bataillonen unterstützt von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen in die Offensive gegangen, meldete der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Morgen.