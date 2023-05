Russischer Angriffskrieg Kiew: Rund 400.000 Russen im Einsatz in der Ukraine

16. Mai 2023 | Quelle: dpa

Rauch steigt aus Gebäuden der schwer umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine auf. Bild: Bild: dpa

In der Ukraine sind nach Schätzungen des ukrainischen Militärgeheimdienstes gegenwärtig rund 400.000 Russen im Einsatz. Die rein militärische Komponente bestehe aus rund 370.000 Soldaten, sagte Geheimdienstchef Kyrylo Budanow am Dienstag im Staatsfernsehen in Kiew.