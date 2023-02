Russischer Angriffskrieg Kiews Bürgermeister Klitschko dankt deutscher Hilfe

22. Februar 2023 | Quelle: dpa

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat Journalisten der Deutschen Presse-Agentur in seinem Büro im Rathaus der ukrainischen Hauptstadt empfangen. Bild: Bild: dpa

In seinem Büro in der Stadtverwaltung in Kiew zeigt sich Bürgermeister Klitschko auch ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges kämpferisch - und dankbar. So habe Deutschland geholfen, das Leben vieler Menschen zu retten, etwa durch das Flugabwehrsystem Iris-T. Dadurch sei das Leben sicherer geworden.