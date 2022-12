Russischer Angriffskrieg London: Russland zu schwach für Eroberungen in Ukraine

12. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Zwei ukrainische Soldaten stehen neben einem Schild mit der Aufschrift «Region Cherson». Die Stadt Cherson wurde Mitte November von der Ukraine zurückerobert. Bild: Bild: dpa

Russland verfügt nach britischer Einschätzung derzeit nicht über Fähigkeiten für Eroberungen in der Ukraine. Russland halte zwar weiter an seinem Minimalziel - vollständige Kontrolle über die süd- und ostukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja - fest, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag mit.