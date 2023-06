Russischer Angriffskrieg London: Starke Zunahme von Kämpfen in der Ukraine

06. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten schießen an der Front nahe Bachmut auf ein russisches Luftziel. Bild: Bild: dpa

In der Ukraine haben sich die Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Truppen nach britischer Einschätzung zuletzt intensiviert. „In den vergangenen 48 Stunden kam es an zahlreichen Frontabschnitten zu einer deutlichen Zunahme der Kämpfe, darunter auch an solchen, an denen es seit mehreren Monaten relativ ruhig war”, teilte das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Weitere Angaben dazu machte London nicht - auch nicht dazu, ob die Kämpfe mit der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive zusammenhängen.