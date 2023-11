Russischer Angriffskrieg London: Weder Russland noch Ukraine machen Fortschritte

18. November 2023 | Quelle: dpa

Zwei Soldaten reinigen das Rohr einer getarnten selbstfahrenden Panzerhaubitze. Bild: Bild: dpa

Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums erzielen weder Russland noch die Ukraine bei ihren Kämpfen erhebliche Fortschritte. „Mit Einsetzen des kälteren Winterwetters in der Ostukraine gibt es nur wenige unmittelbare Aussichten auf größere Veränderungen an der Frontlinie”, teilte das Ministerium in London in seinem täglichen Update mit.