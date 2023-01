Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte schon am Mittwoch von einer „positiven Dynamik” um Soledar gesprochen. „Taktische Erfolge sind zweifellos sehr wichtig”, sagte Peskow. Sie hätten einen „hohen Preis, den Preis eines fantastischen Heldentums der Kämpfer”, sagte der Vertraute Putins zum Entsetzen russischer Kriegsgegner. Putin steht in der Kritik, sinnlos Menschen als „Kanonenfutter” in den Krieg zu schicken, um sich selbst an der Macht zu halten.