Russischer Angriffskrieg Moskau: Schiffe im Schwarzen Meer gelten als Gegner

19. Juli 2023 | Quelle: dpa

Im Schwarzen Meer ankernde Frachtschiffe. Moskau droht, Frachtschiffe als Gegner einzustufen. Bild: Bild: dpa

Nach dem Ende des Abkommens über die Ausfuhr ukrainischen Getreides will Russland Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Gegner einstufen. Ab Donnerstag um Mitternacht (Mittwoch, 23.00 Uhr MESZ) würden die Schiffe als „potenzielle Träger militärischer Fracht” gewertet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.