Russischer Angriffskrieg Nach den Kriegsgräueln: Wie lebt es sich weiter in Butscha?

27. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Freiwillige laden die Leichen der in Butsch getöteten Zivilisten auf einen Lastwagen, um sie zur Untersuchung in ein Leichenschauhaus zu bringen. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Bäcker Jaroslaw Burkiwskyj bietet seine Brote neuerdings in einer russischen Waffenkiste an. Die feindlichen Soldaten haben die Behälter haufenweise zurückgelassen, als sie vor mehr als einem halben Jahr überstürzt aus dem Umland der Hauptstadt Kiew abrückten. Nun steht eine der Kisten in Burkiwskyjs kleinem Häuschen am Rande der Stadt Butscha. Sie ist aus Holz, in militärischem Grün angestrichen und etwa einen Meter lang. Sie ist hoch genug, damit Dutzende Brote hineinpassen, und tief genug, damit sie oben noch ein Stückchen herausgucken und Kunden anlocken. Ein perfekter Aufbewahrungsbehälter, sagt Burkiwskyj. „Wir hätten natürlich trotzdem nur zu gerne darauf verzichtet.”