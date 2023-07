Russischer Angriffskrieg Odessa durchlebt schwersten Angriff seit Kriegsbeginn

19. Juli 2023 | Quelle: dpa

Beschädigtes Lagerhaus in Odessa nach einem russischen Raketenschlag Mitte Juni. Laut dem Bürgermeister der Schwarzmeerstadt gab es nun den größten Angriff seit Kriegsbeginn. Bild: Bild: dpa

Russland hat die südukrainische Hafenstadt Odessa die zweite Nacht in Folge massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. Der Hafen war bislang Hauptausgangspunkt für ukrainische Agrarexporte im Rahmen des Getreideabkommens, das Moskau aufgekündigt hat. In Odessa vermutet Russland auch die Kommandozentrale für Angriffe von Schwimmdrohnen, die am Montag die Brücke auf die von Moskau besetzte Halbinsel Krim beschädigt haben.