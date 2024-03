Russischer Angriffskrieg Polen: Nato-Truppen in der Ukraine nicht undenkbar

09. März 2024 | Quelle: dpa

Britische Soldaten auf dem Gelände einer Bundeswehrkaserne bei Paderborn. Die Briten machen im Rahmen der Übung Brilliant Jump als Teil der Großübung Steadfast Defender 24 in Ostwestfalen für eine Nacht Station. Bild: Bild: dpa

Polens Außenminister Radoslaw Sikorski hat sich positiv zum Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron geäußert, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. „Die Präsenz von Nato-Truppen in der Ukraine ist nicht undenkbar. Ich begrüße die Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron”, schrieb er am Freitagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Denn dieser Vorschlag Macrons bedeute, „dass Putin Angst hat, statt dass wir Angst haben vor Putin”, so Sikorski weiter.