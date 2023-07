Russischer Angriffskrieg Sechs Tote bei Raketenangriff auf westukrainische Stadt Lwiw

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Rettungskräfte suchen in den Trümmern am Angriffsort nach Überlebenden und Todesopfern. Bild: Bild: dpa

Bei einem Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) sind in einem Wohngebiet mindestens sechs Menschen getötet worden. Gestern am späten Abend meldeten die Behörden, dass noch eine Frau aus den Trümmern eines zerstörten Gebäudes gezogen worden sei. Rund 40 Menschen seien verletzt worden, hatte es nach offiziellen Angaben zuvor geheißen. Die Such- und Rettungsarbeiten dauerten an. Es gebe Informationen, dass noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen seien, hieß es. Zwei Häuser sollen komplett zerstört worden sein.