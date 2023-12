Russischer Angriffskrieg Selenskyj: „Russland hat keine Erfolge erzielt”

19. Dezember 2023 | Quelle: dpa

«Ich bin überzeugt davon, dass die USA uns nicht verraten werden», sagt Wolodymyr Selenskyj. Bild: Bild: dpa

Knapp zwei Jahre nach Russlands Einmarsch in die Ukraine haben die Staatschefs beider Länder in dem Krieg jeweils Erfolge für sich reklamiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verwies am Dienstag bei seiner großen Pressekonferenz zum Jahresende auf abgewehrte Angriffe entlang der Front. „Russland hat in diesem Jahr keine Erfolge erzielt”, sagte Selenskyj in Kiew. Das ostukrainische Gebiet Donezk zum Beispiel habe Moskau weiter nicht komplett erobern können. Stattdessen habe die Ukraine die Kontrolle über das westliche Schwarze Meer weitgehend wieder hergestellt.