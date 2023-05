Russischer Angriffskrieg Selenskyj überraschend in Helsinki - Dank für Unterstützung

03. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die Nationalflaggen Finnlands, der Ukraine und der EU wehen vor dem Präsidentenpalast in Helsinki. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei einem Überraschungsbesuch in Finnland für die anhaltende Unterstützung aus dem Norden Europas bedankt. Er danke der gesamten finnischen Gesellschaft für die Hilfe für sein Land und sein Volk, sagte Selenskyj am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö in Helsinki.