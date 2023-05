Russischer Angriffskrieg Selenskyj überraschend in Helsinki

03. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die Nationalflaggen Finnlands, der Ukraine und der EU wehen vor dem Präsidentenpalast in Helsinki. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Überraschungsbesuch in Finnland eingetroffen. Der finnische Präsident Sauli Niinistö begrüßte ihn am Mittwoch in Helsinki, wie Aufnahmen des finnischen Rundfunksenders Yle zeigten. Nach Angaben des finnischen Präsidentenbüros wollten Niinistö und Selenskyj unter anderem über den ukrainischen Verteidigungskampf gegen den russischen Angriff und die finnische Unterstützung für das Land sprechen.