Russischer Angriffskrieg Ukraine-Besuch: Russische Drohne verfolgt Baerbock

25. Februar 2024 | Quelle: dpa

Annalena Baerbock vor dem zerstörten ehemaligen Sitz der Regionalverwaltung der Oblast Mykolajiw. Mykolajiw ist eine wichtige Hafenstadt in der Nähe von Odessa. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat den Besuch eines Wasserwerks in der südukrainischen Stadt Mykolajiw wegen einer russischen Aufklärungsdrohne vorzeitig abbrechen müssen. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Sonntag am Rande der Reise der Grünen-Politikerin mit. Die Delegationsmitglieder waren zuvor aufgefordert worden, rasch in die gepanzerten Fahrzeuge von Baerbocks Kolonne zurückzukehren.