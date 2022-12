Russischer Angriffskrieg Ukraine wehrt nächtliche Welle von Drohnenangriffen ab

30. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Eine Kampfdrohne vom Typ Shahed 136 (Schahed 136) iranischer Bauart. Bild: Bild: dpa

Die ukrainische Flugabwehr hat nach Behördenangaben in der Nacht zum Freitag Drohnenangriffe in Kiew und Umgebung sowie im Osten des Landes abgewehrt. „Russland hat wieder auf unsere Infrastrukturobjekte gezielt”, teilte der Militärgouverneur des Kiewer Umlands, Olexij Kuleba, am Freitag in seinem Telegram-Kanal mit. Seinen Angaben zufolge schoss die Flugabwehr die Drohnen ab. Schäden habe es nicht gegeben.