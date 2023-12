Russischer Angriffskrieg Ukraine will Mobilmachung per Gesetz verschärfen

26. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten erhalten eine Spezialausbildung unter Feldbedingungen in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine. Bild: Bild: dpa

In der Ukraine will die Regierung per Gesetz den Einzug dringend an der Front benötigter Soldaten erleichtern. Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal legte dem Parlament dazu zwei neue Gesetze für eine verschärfte Mobilmachung vor.