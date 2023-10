Russischer Angriffskrieg Unterstützung für Ukraine wackelt – „Zeit für Panik”?

Die Ukraine hängt am Tropf des Westens – und finanziert bisher etwa die Hälfte ihres Staatshaushalts durch internationale Hilfen. Medien in Kiew beziffern die bisher geleistete Unterstützung des Westens auf mehr als 170 Milliarden US-Dollar. „Die größte Herausforderung für uns besteht darin, Einigkeit in Europa zu wahren”, sagte Selenskyj am Donnerstag beim EU-Gipfel in Spanien. Mit Blick auf den „politischen Sturm” in den USA appellierte er an die Europäer, sich „auf ihre eigenen Stärken” zu besinnen. Zugleich äußerte er Zuversicht, dass auch die USA ihre Hilfe für sein Land am Ende doch fortsetzen werden.