Russischer Angriffskrieg US-Regierung verteidigt Lieferung von Streumunition

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Aktivisten und Mitglieder internationaler Delegationen stehen neben Streubombeneinheiten während eines Besuchs auf einem libanesischen Militärstützpunkt. Bild: Bild: dpa

Die US-Regierung will der Ukraine umstrittene Streumunition liefern und verteidigt sich gegen Kritik an diesem Schritt. „Es ist eine schwierige Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die wir aufgeschoben haben. Es ist eine Entscheidung, die einen wirklich harten Blick auf den potenziellen Schaden für die Zivilbevölkerung erforderte”, sagte der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Freitag im Weißen Haus.