Russischer Angriffskrieg Wagner-Chef: Moskau verbreitet Lügen über Lage an Front

22. Juni 2023 | Quelle: dpa

Wagner-Chef Prigoschin spricht von «kolossalen Problemen» auf russischer Seite, die verheimlicht würden. Bild: Bild: dpa

Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat Russlands Militärführung Lügen und Verschweigen von Fakten über die Lage an der Front in der Ukraine vorgeworfen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow tischten Präsident Wladimir Putin „Blödsinn” auf, sagte Prigoschin in einer Sprachnachricht bei Telegram. Dies geschehe in der Hoffnung, dass solche „Lügen” nur schrecklich genug sein müssten, damit Putin sie glaube. Die ukrainischen Streitkräfte hätten bereits erhebliche Erfolge.