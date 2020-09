Russischer Oppositionspolitiker Kreml beklagt Probleme bei Nawalny-Untersuchungen

Im Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny hat Russland Schwierigkeiten bei den Untersuchungen beklagt. Die Mitarbeiter Nawalnys hätten viele Beweise beiseitegeschafft, was die Überprüfungen erschwere, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Zur Forderung Nawalnys, ihm seine im Krankenhaus in Omsk entfernte Kleidung zurückzugeben, sagte Peskow: „Bei aller Wertschätzung für den Patienten, wir beschäftigen uns nicht mit Kleidung. Das ist nicht unser Profil.“