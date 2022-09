Mehr als sechs Monate nach Kriegsbeginn hat Russlands Präsident Wladimir Putin die westlichen Sanktionen gegen sein Land als „Bedrohung für die ganze Welt” kritisiert. Unter Führung der USA sei der Westen in ein regelrechtes „Sanktionsfieber” verfallen, sagte Putin beim 7. Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Pazifik.