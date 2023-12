In Russland war seit Wochen gerätselt worden, wann und wie Putin seine neue Kandidatur kundtun würde. Noch am Morgen hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärt, dass der Präsident das tun werde, wenn er es für nötig halte. Nach dem Ende der Zeremonie im Kreml sprach Peskow von einer „spontanen” Erklärung des Präsidenten. Danach überschlugen sich Amtsträger in Russland mit Treuebekundungen, dass sie für Putin stimmen würden.